Assassinatos e homicídios deixam 45 pessoas mortas no Ceará no fim de semana

Trinta e oito pessoas foram assassinadas no Ceará neste fim de semana. O maior número de homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte ocorreram na região do Interior Sul, com 15 óbitos. Já os acidentes de trânsito causaram outras sete mortes, totalizando 45 vítimas de mortes violentas no estado em apenas três dias. Com os 38 crimes, o homicidômetro de 2018 já registra na manhã desta segunda-feira 251 crimes de morte.





Em Fortaleza, foram registrados somente cinco casos de assassinatos, nos bairros Messejana (latrocínio), Granja Portugal, Bom Jardim, Antônio Bezerra e Dias Macedo.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a Polícia fez o registro de 13 assassinatos nos seguintes Municípios: Maracanaú (4), Caucaia (4), Pacatuba (2), Pacajus, Maranguape e Horizonte.





No Interior Norte foram contabilizados cinco assassinatos nos Municípios de Acaraú, Paracuru, Coreaú, Crateús e Itarema.





No Interior Sul ocorreu o maior número de assassinatos no fim de semana. Foram, pelo menos, 15 casos, nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Quixeramobim, Quixeré, Banabuiú, Acopiara, Quixadá, Salitre, Morada Nova, Abaiara, Aracati e Barbalha (quádruplo homicídio).





Entre os 38 assassinatos, estão seis casos de morte por intervenção policial, que não entram nas estatísticas oficiais da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPS). Dois bandidos morreram em confronto com a PM na noite de sexta-feira (12), em Pacatuba (Região Metropolitana de Fortaleza), outros quatro em Barbalha, no domingo (14)





Acidentes