"Pessoal esse caminhão é do meu pai. Foi levado aproximadamente a meia noite do matadouro público de Sobral. A última notícia que tivemos através do rastreador foi a uma da manhã em Tiangua. Quem puder divulgar, principalmente para pessoal que viaja. Obrigado. (88) 999427007









Renan Linhares:

(88) 9.9607-5888."