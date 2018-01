ATENÇÃO! Procon alerta que escolas não podem exigir marcas, nem condicionar a matrícula à compra de fornecedor exclusivo

Material escolar pode variar até 1.279%, de acordo com pesquisa do Procon.

A mochila continua sendo o item de maior variação entre os estabelecimentos pesquisados pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza), com preços que vão de R$ 13,59 a R$ 187,40, o que representa 1.279% de diferença. A pesquisa com itens de material escolar foi divulgada nesta quinta-feira (18) e foi feita em 10 livrarias e lojas do varejo, localizadas no Centro, Edson Queiroz e Montese.





O Procon ressalta que os preços podem variar, de acordo com especificações de marca e qualidade.





O Procon alerta que escolas não podem exigir marcas, nem condicionar a matrícula à compra de fornecedor exclusivo, quando houver concorrência no mercado.





A diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos, orienta que pais e alunos denunciem, inclusive de forma anônima, irregularidades na lista de material escolar, bem como nos contratos escolares. "A lei federal nº 12.886/2013 é clara quando proíbe cláusula contratual que obrigue o consumidor ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar de uso coletivo".

Pode ser feita a qualquer momento pelo portal da Prefeitura de Fortaleza , no campo defesa do consumidor, bem como pela Central de Atendimento 151, no horário comercial. É possível ainda realizar denúncia pelo aplicativo Procon Fortaleza. Basta baixar no Android: Procon Fortaleza; ou no sistema iOS: http://galeria.fabricadeaplicativos.com.br/procon.fortaleza.





Fonte: Diário do Nordeste