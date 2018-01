Avião com cocaína faz pouso forçado no Piauí; droga custa R$ 45 milhões

A cocaína apreendida equivale a R$ 45 milhões, divulgou a PM.

A coordenadora de Comunicação Social da Polícia Militar, coronel Elza, informou que um avião monomotor saído de Altamira (PA) com destino a Barreiras, no Sul do Piauí, fez um pouso forçado próximo da rodovia BR-131, em trecho próximo da zona urbana do município piauiense, com grande quantidade de cocaína.





A cocaína apreendida equivale a R$ 45 milhões, divulgou a PM em Barreiras. Segundo a coronel Elza, a Polícia Militar prendeu quatro pessoas, acusados de transportar a droga, sendo um deles o piloto Nagib Brito de Aquino e e outros ainda não identificados. No momento da prisão, os acusados estavam tentando esconder a droga na mata.“A quantidade de drogas é muito grande.





O avião teve problema mecânico e fez o pouso forçado. Os populares viram que o avião transportava cocaína e comunicaram o fato. Os policiais militares apreenderam a droga e prenderam dois homens”, afirmou a coronel Elza.





O avião teria ficado sem combustível, por isso houve o pouso forçado. Grande parte da cocaína apreendida ainda estava no avião. Durante a aterrissagem, os suspeitos despejaram parte da droga em roças de agricultores da região.