BANDA DE FORRÓ CAVALO DE PAU SE ENVOLVE EM ACIDENTE NO MARANHÃO

Na manhã do último sábado (13), o ônibus da banda Cavalo de Pau saiu da pista e capotou em uma das estradas do Estado do Maranhão, mas ninguém ficou ferido.





De acordo com um dos integrantes da banda que entrou em contato conosco através das redes sociais, a banda estava chegando no município de Passagem Franca no Maranhão, quando um trator teria aparecido na contramão. O condutor tentou desviar para evitar o acidente, mas um caminhão seguia na outra mão e o obrigou a desviar, nesse momento o ônibus tombou e caiu em uma ribanceira.





No momento do acidente o veículo era ocupado poe 22 pessoas, algumas sofreram apenas escoriações leves. Os integrantes da banda estão hospedados em hotel naquela cidade e entraram em contato conosco para que amigos e familiares fossem informados qui no Ceará, que nada grave aconteceu com a banda.





Com informações do porta Cnews