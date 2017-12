BANDIDOS FAZEM ARRASTÃO EM FAZENDA NA LOCALIDADE DE "MARRECAS", EM SOBRAL

Na madrugada de ontem (31), por volta das 2h, bandidos invadiram a fazenda Riviera, na localidade de "Marrecas" e perpetraram um verdadeiro arrastão.





Os criminosos arrombaram a casa "sede" da fazenda e realizaram um limpa no interior da residência. Vários objetos foram furtados. Felizmente, o proprietário da fazenda não se encontrava no momento do furto.





A PM foi acionada, esteve no local e realizou diligências, infelizmente, os criminosos não foram localizados.





A Polícia Civil irá investigar o crime através de um inquérito policial.





Fonte: Sobral 24 horas