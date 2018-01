Bandidos morrem em confronto com policiais do Cotar em Icó

Três bandidos foram mortos e outros dois presos durante um confronto armado entre uma quadrilha de assaltantes e pistoleiros com policiais militares no começo da manhã desta quarta-feira (3), em Icó (a 375Km de Fortaleza). O bando foi cerco por volta de 6 horas por policiais do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), que descobriu o esconderijo dos marginais.





No momento do cerco policial houve reação, se estabelecendo um tiroteio na localidade de Vila Guassussê 3, na zona rural daquele Município. Segundo o comandante do BPChoque, tenente-coronel PM Henrique Bezerra, as equipes do Cotar estavam na região averiguando os últimos casos de ataques a carros-fortes e crimes de pistolagem, quando recebeu informações onde o bando poderia está escondido. Rapidamente, foi montada a operação.





Dos três bandidos baleados e mortos, apenas um foi informalmente reconhecido e identificado. Trata-as de um jovem conhecido por “Luquinha”, bandido que agia na região praticando assaltos e assassinatos por “encomenda” (pistolagem). Os outros dois não foram reconhecidos nem portavam documentos.





Além das armas de fogo que os criminosos usaram para enfrentar a Polícia, foram encontrados com eles munição de reserva, um carro roubado, com placa de Feira de Santana (BA) e uma motocicleta. As armas apreendidas foram pistolas de calibres Ponto 40, 45 (de uso das Forças Armadas) e 380.





Informações extra-oficiais revelam que, além dos dois homens presos foram detidas também três mulheres. Todos foram levados para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Icó, enquanto os corpos dos mortos encaminhados ao Hospital Municipal.





Crimes





A quadrilha vinha sendo investigada pelos recentes ataques a carros-fortes e, ao menos, dois assassinatos ocorridos em Icó recentemente, entre eles, o do agropecuarista Raimundo pequeno Landim, 53 anos, morto a tiros na noite do último domingo (31) na cidade de Icó.





O grupo teria sido também responsável pela morte do comerciante Cleriston Paulo Bezerra Batista, 32 anos, executado a tiros dentro do seu estabelecimento comercial, um mercadinho, no dia 3 de novembro do ano passado, cujo crime foi filmado pelas câmeras do seu estabelecimento comercial e as imagens reproduzidas nas redes sociais.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro