BALA E SANGUE EM SOBRAL - BANDIDOS TENTAM MATAR ''PERU'' NO BAIRRO DOM JOSÉ

Uma pessoa de alcunha ''Peru'', foi baleado na manhã desta terça-feira, dia 23, no bairro Dom José, em Sobral. As informações apontam que elementos efetuaram cinco tiros contra a vítima, que foi alvejado com uma bala nas costas. Após a ação criminosa os bandidos fugiram. A vítima foi encaminhada para hospital Santa Casa para os tratamentos devidos. A polícia foi acionada para o local da tentativa de homicídio.



Fonte: O Sobralense