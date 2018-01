BARROQUINHA-CE: POLICIAL MILITAR APREENDE MENOR QUE TRANSPORTAVA MAIS DE MEIO KG DE MACONHA DE CAMOCIM PARA BARROQUINHA

Um menor de 16 foi aprendido durante a manhã de terça-feira, 09, com mais de meio quilo de maconha na cidade de Barroquinha. A PM acredita que o menor já vinha fazendo essa rota há alguns meses a mando de traficantes de Camocim.









Era por volta das 07h30 da manhã de ontem, terça 09, ocasião em que um sargento da PM embarcou em uma Topic do Centro de Camocim com destino à cidade de Barroquinha, onde entraria de serviço às 08h. No decorrer do trajeto, na Rua João Pessoa, próximo ao Sítio do Forró Legal, subiu um indivíduo menor de idade já bastante conhecido pela PM por servir de “avião” do tráfico aqui em nossa cidade. Ele portava uma sacola e ao avistar o policial dentro da Topic o menor demonstrou nervosismo.

O policial deixou a viagem prosseguir e ao chegar à cidade de Barroquinha, próximo ao Destacamento Policial, o militar resolveu abordar o adolescente e realizou uma revista pessoal, sendo encontrado dentro da sacola um “tijolo de maconha” pesando mais de meio quilo, cerca de 570 gramas. Após uma conversa para tentar descobrir quem havia mandado a droga e quem a receberia em Barroquinha, o menor foi conduzido até a DPC de Camocim, local onde foi relatado o ocorrido e desta maneira foi feito contra ele um BOC compatível ao artigo 33 da lei 11.343, tráfico de drogas. Vale salientar que o menor foi posto em liberdade após os procedimentos e, infelizmente, já está apto novamente para servir de “avião” aos traficantes de Camocim.





