BOMBA: Pabllo Vittar pode ter engravidado bailarina do Faustão

Uma verdadeira bomba chocou as redes sociais nesta quarta-feira (3). A cantora Pabllo Vittar teria engravidado uma bailarina do Faustão. Segundo o colunista Bruno Acácio, há alguns dias, a dançarina comentou com uma amiga de trabalho que estaria grávida da drag queen.





Após a notícia, alguns fãs disseram que o assunto se trata de um golpe da barriga. Procurada pelo jornalista Léo Dias, a assessoria de Pabllo negou que ele seja o pai do bebê.





Pabllo foi uma das artistas mais tocada nas rádios do Brasil em 2017, além de inúmeras visualizações no YouTube. Para se ter uma ideia, o videoclipe da música “K.O” já ultrapassa a marca de 260 milhões de acessos. Para quem não sabe, Preta Gil é responsável por gerenciar a carreira da artista.





Via Cnews