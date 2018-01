BOMBA! PREFEITO DE MARTINÓPOLE É DENUNCIADO AO MP POR ATRASO SALARIAL

O Prefeito de Martinópole, Júnior Fontenele, foi denunciado ao Ministério Público por atrasar o pagamento salarial dos servidores. A iniciativa partiu dos próprios prejudicados.





De acordo com o relato de uma servidora ao Blog Acontece, o pagamento ocorria em uma data específica, mas que isso mudou a partir do ano passado, em datas indefinidas.





Disse que o salário referente a outubro de outubro foi pago dia 22 de novembro e que o de novembro foi pago em 7 de dezembro. Já o de dezembro, esse nem pago foi ainda.





“Eu recebo apenas um salário. Desse valor tenho que comprar remédios antidepressivos e de pressão. Por causa dos atrasos estou interrompendo constantemente o tratamento,” disse a servidora.





Ela também contou que a incerteza quanto a data do pagamento do salário está lhe causando dificuldades financeiras, pois está deixando de honrar seus compromissos assumidos com credores. O Prefeito Júnior Fontenele deverá ser notificado em breve, pelo Promotor Victor Borges Pinho, para que justifique tais atraso.





Via Camocim Online