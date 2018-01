CADÊ A NOVA AMBULÂNCIA DO DISTRITO DE TAPERUABA?

No dia 14 de julho de 2017, o distrito de Taperuaba foi beneficiado com uma nova ambulância de grande porte tipo UTI, além de mais espaço para atender os pacientes, o veículo trazia mais tranquilidade, por ser zero KM. Com o passar do tempo, a ambulância sumiu, e o que se ver hoje é uma pequena ambulância circulando pelas ruas de Taperuaba.





A falta da ambulância gerou vários comentários nas redes sociais, segundo o morador Luan Ávila, o distrito contava com duas ambulâncias e hoje apenas uma faz o transporte dos pacientes que precisam se deslocar para Sobral.





João Neto Mesquita