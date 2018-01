Câmera flagrou homem transitando com corpo na garupa de moto

Família de Stephanie Brito está assustada e pede justiça. Buscas são feitas, mas o homem permanece foragido.

Stephanie Brito (22), teve sua vida interrompida de maneira brutal. A família acusa o companheiro da jovem pelo crime. O suspeito foi flagrado por testemunhas, carregando o corpo da vítima por horas, na garupa de uma motocicleta. Agora, imagens de câmera de segurança confirmam o relato de quem presenciou o crime.





Na sequência, um homem aparece em uma motocicleta com uma pessoa na garupa. Segundo testemunhas, ele transitou por horas com o corpo na garupa. A vítima ficava caída sobre o suspeito, que parecia não se incomodar com a situação. O homem chegou a parar em uma calçada e perguntar onde poderia encontrar uma farmácia aberta.





O cadáver foi abandonado às margens da Lagoa da Libânia, no Mondubim, em Fortaleza. Uma parte do vídeo mostra o motociclista sobre uma área mais isolada, com árvores, próximo à lagoa. Um casal que presenciou o crime relatou que o suspeito ainda bateu a cabeça da mulher contra o tanque do veículo.





Em entrevista ao Cidade Alerta Ceará, uma tia da jovem, que preferiu não ser identificada, disse que Stephani era querida por todos e tinha um relacionamento com o suspeito, que teria a agredido fisicamente e psicologicamente em outras situações. Em uma das ocasiões, a vítima foi amarrada, além de aparecer frequentemente com marcas no corpo.





A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o suspeito ainda não foi encontrado. Agora, as investigações estão a cargo da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A Perícia Forense informou que foram constatadas lesões provocadas por um objeto contundente. (Via Cnews)