Camilo se irrita com pergunta de jornalista do Sul sobre facções criminosas

Secretário André Costa fugiu para não dar entrevista coletiva. A situação inusitada está sendo chamada de atitude covarde nas redes sociais.

O governador Camilo Santana (PT), em entrevista coletiva na tarde deste domingo (28) sobre as medidas que serão tomadas para conter o avanço das facções criminosas no Ceará, irritou-se com pergunta feita por jornalista do Sul do País. “Mas a situação está fora de controle”, questionou o profissional da imprensa. Camilo não pensou duas vezes: “Se estivesse fora do controle, você não estaria aqui, meu caro. Se [o Estado] não tivesse o controle, você não estaria nem andando nas ruas de Fortaleza”.





Logo depois, o governador encerrou a coletiva.





Em tempo





O secretário de Segurança, André Costa, fugiu para não dar entrevista. A cena lamentável foi transmitida ao vivo pela TV O Povo. André procurou refúgio no carro de Camilo.





A situação inusitada — que está sendo chamada de atitude covarde nas redes sociais — prejudicou, ainda mais, a imagem de André. “Secretário de Segurança que não tem coragem de falar sobre problema que é assunto nacional não merece estar na pasta”, reclamou um integrante da alta cúpula do Governo.





Confira a parte em que Camilo se irrita

Policia Veja mais sobre: noticias

Fonte: Cearanews7