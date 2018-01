Caminhão atinge fiação no Bairro Dom Expedito

Um caminhão conduzindo uma máquina pesada rompeu a fiação de energia elétrica no Bairro Dom Expedito. O incidente aconteceu na tarde deste domingo (21) causando transtornos temporários aos transeuntes.





Segundo a Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), o caminhão passava pela Rua Cel. Antônio Rodrigues Magalhães, nas proximidades do Palmeiras Clube, quando atingiu a rede de fiação de energia elétrica, telefonia e Internet. Com isso, dois postes foram puxados e caiu sobre a via.





Apesar do susto, ninguém se feriu. Os Agentes de trânsito da CMT Subinspetor Filho e Guarda Bruno estão no local orientando pedestre e motorista.

Fonte: Sobral 24 horas.