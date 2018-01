Capitão Wagner desiste de candidatura ao governo do estado

O deputado estadual Capitão Wagner (PR), recua na intenção de disputar candidatura ao Governo do Estado nas eleições deste ano. Após veto do senador Tasso Jereissati (PSDB), em compor palanque com o presidenciável Jair Bolsonaro (PSC).





Com a desistência, sua tendência agora é disputar vaga de deputado federal, “por conta dessa inviabilidade de palanque aberto”. Disse Wagner.





Por fim, o deputado estadual lembra que “grande parte” do seu eleitorado é “militância voluntária” e “eleitores do Bolsonaro” que vestem a camisa do presidenciável carioca.





Fonte: O Povo