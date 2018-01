Capitão Wagner é o nome da vez para o Governo do Ceará na chapa da oposição

Em reunião com Tasso, Francini Guedes, Luiz Pontes, Domingos Filho, Genecias Noronha e Roberto Pessoa, o deputado estadual apareceu como o mais cotado para disputar o Abolição contra Camilo Santana.

O deputado estadual Capitão Wagner (PR) é o nome da vez para o Governo do Ceará na chapa da oposição. Ontem (8), ele participou de uma reunião com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), o presidente regional dos tucanos, Francini Guedes, o ex-senador peessedebista Luiz Pontes, o ex-presidente do TCM Domingos Filho, o deputado federal Genecias Noronha (SD-CE) e o vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (PR).





Em pesquisa interna, Wagner tem 80% de aprovação para disputar o cargo contra 20% de Tasso. Um levantamento mais detalhado será feito logo após o julgamento de Lula no TRF-4, no próximo dia 24. Se o resultado bater com os números que a oposição já dispõe, Capitão será o candidato para disputar contra Camilo Santana (PT) o Governo. O anúncio será feito ainda em janeiro.





Entenda





A reunião aconteceu no escritório de Tasso Jereissati e durou mais de duas horas. Com a escolha de Wagner, outra vaga certa é a de Domingos Filho para uma cadeira do Senado. O vice-governador e o outro senador ainda não foram escolhidos.