CASO CHOCANTE: Idoso é preso por abuso sexual de netas gêmeas de 11 anos em Quixeramobim

A PM flagrou o momento em que o homem, de 72 anos, abusava de uma das crianças em sua residência.



Um idoso foi preso em flagrante acusado de abuso sexual a duas crianças de 11 anos, no município de Quixeramobim (a 212 km de Fortaleza). Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as gêmeas são netas do homem.





O flagrante aconteceu na noite deste sábado (6), no Bairro Jardim Norte I, em Quixeramobim. Após terem recebido uma denúncia, uma equipe da Polícia Militar do Ceará foi até o local e presenciou o momento em que uma das crianças estava no colo do idoso.





Os PMs conseguiram visualizar a cena por meio de uma pequena abertura de uma porta da residência. A SSPDS não informou o nome do homem, e nem sua idade. Segundo a Revista Central, ele tem 72 anos.





Após o ocorrido, foi dada voz de prisão ao idoso, e ele foi conduzido até a Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixadá. Na manhã desta segunda-feira (8), o inquérito policial foi transferido para a Delegacia Municipal de Quixeramobim, onde será prosseguido o caso.





Com informações do Tribuna do Ceará

Foto ilustrativa