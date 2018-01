Um fato inusitado aconteceu na tarde desta segunda-feira (8), por volta das 13h, nas proximidades do cemitério São Francisco, em Sobral.





Um caixão com um corpo dentro caiu de um carro funerário, ficando no meio da rua. Populares prestaram auxílio ao motorista para tirar o caixão do meio da via pública e colocá-lo novamente no carro funerário.





Confira o vídeo:

FONTE: SOBRAL 24 HORAS