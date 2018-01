CEARÁ PASSA VERGONHA MAIS UMA VEZ EM REDE NACIONAL

Jornal da Rede TV exibe matéria sobre famílias expulas de comunidades em Fortaleza por facções

Em entrevista exibida no jornal da Rede TV, na noite desta quarta-feira, 17, o presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Ceará (Sinpol-Ce), Francisco Lucas de Oliveira, falou sobre a situação enfrentada pelas famílias de Fortaleza, que foram expulsas das casas por ordem de facções criminosas.





“Infelizmente o ano de 2018 começou com essa situação caótica aqui em Fortaleza, nessa comunidade, pichações nas paredes davam prazos para as pessoas saírem de suas residências, abandonarem suas residências, sob pena de morrerem”, afirma.





Confira matéria na íntegra.

