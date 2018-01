Ceará registra terceira chacina em apenas 18 dias do ano, com três mortos em Fortim

O Ceará registrou na manhã desta quinta-feira (18) a terceira chacina do ano do estado, em apenas 18 dias de janeiro de 2018. Os corpos de três homens foram encontrados com marcas de violência na zona rural do Município de Fortim, no Litoral Leste do estado (a 131Km de Fortaleza).





O crime já está sendo investigado pela Polícia Civil do Ceará, através da Delegacia Regional de Aracati. Os cadáveres de três homens foram encontrados por moradores da comunidade de Podói, localizada entre o Distrito de Parajuru, Beberibe, e Fortim.





Informações extra-oficiais dão conta que os três mortos eram bandidos integrantes de uma facção e envolvidos no tráfico de drogas em Fortaleza. Ameaçados por uma facção rival, eles teriam fugido da Capital, indo se refugiar em Fortim. No entanto, na madrugada de hoje, foram localizados pelos inimigos e seqüestrados de dentro de uma casa na zona rural, algemados e colocados dentro de um carro. Horas depois, os corpos foram encontrados.





A perícia Forense comprovou que as vítimas, além de algemadas (o que impossibilitou qualquer gesto de defesa) foram atingidas com tiros na cabeça e nas costas, o que atesta uma tripla execução sumária. As identidades dos mortos não foram ainda reveladas.





Policiais militares do Pelotão da PM de Aracati e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) estiveram no local, fizeram o isolamento da cena do crime e acompanharam o trabalho dos peritos.





Esta foi a terceira chacina do no Ceará em apenas 18 dias de janeiro.





Veja a sequência das chacinas em 2018 no Ceará:





1º Caso (Dia 8 de janeiro) – Quatro jovens foram mortos, a tiros, dentro de uma casa, na localidade Serra Pelada, na zona rural do Município de MARANGUAPE, na Região Metropolitana de Fortaleza (a 27Km da Capital). Entre as vítimas estava um adolescente de 17 anos. O crime teria sido praticado por uma facção rival a dos jovens assassinados.





2º Caso (Dia 11 de janeiro) – Três homens foram executados, a tiros, quando trabalhavam num evento de vaquejada nas cercanias da cidade de HIDROLÂNDIA (a 247Km de Fortaleza). Vítimas teriam sido mortas por bandidos que chegaram ao local em um carro prata.





3º Caso (Dia 18 de janeiro) – Três homens são seqüestrados, algemados e mortos, a tiros, na zona rural do Município de FORTIM, no litoral Leste do estado (a 131Km de Fortaleza).