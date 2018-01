Cerca de 14 mil munições de fuzil são roubadas do Exército e vendidas à facção GDE

Balas teriam sido levadas de um quartel localizado em Fortaleza.



Cerca de 14 mil munições para fuzil teriam sido roubadas de um quartel do Exército localizado em Fortaleza, e vendidas à facção criminosa GDE. O crime só foi percebido recentemente, quando foi ordenado a transferência das balas para Natal (RN), quando o exército foi acionado devido à greve dos policiais militares locais.





As munições roubadas, segundo informações, teriam sido levadas para a comunidade Babilônia, também em Fortaleza, onde moradores estão sendo expulsos de suas casas sob ameaça de morte da facção GDE.





Um soldado do Exército seria suspeito de ter participado do furto das munições do quartel. Segundo informações, ele teria recebido um terreno e uma moto em troca das balas.