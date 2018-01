DERRAMAMENTO DE SANGUE: Grupo GDE mata 18 pessoas em chacina no bairro Cajazeiras

O ataque ocorreu em uma festa chamada de "Forró do Gago".

A madrugada de sábado teve início com, ao menos, 18 mortos em uma chacina no bairro Cajazeiras quando jovens estavam se divertindo no popular "Forró do Gago". Foram 16 que morreram no local, um na ambulância e um que faleceu no Frotinha de Messejana para onde foram todos os feridos. No hospital ainda estão outros 5 feridos. As informações são de fontes de dentro da Polícia Militar do Ceará.





Ainda segundo os PM que passaram as informações, foram 3 carros com homens fortemente armados. Eles seriam da gangue Guardiões do Estado (GDE). A ordem deles era matar os membros do Comando Vermelho (CV). Porém, nem todos os que faleceram eram do CV, alguns eram pessoas inocentes.





Não há ainda informações sobre quantos homens invadiram a festa e quem eram os alvos dos criminosos.





Em contato com a Delegacia de Homicídios, que está cuidando do caso, a reportagem foi informada que a equipe ainda não retornou, pois, além desta chacina, ainda apura outros 3 casos diferentes de homicídios na madrugada de Fortaleza e da Região Metropolitana.