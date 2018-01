Chuva com ventos fortes é registrada em Sobral

Durante o fim de semana, choveu na cidade de Sobral. Na tarde deste domingo (14), a chuva veio acompanhada de uma forte ventania. O Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma queda de árvore, como havia sido vinculado nos grupos de WhatsApp da cidade.





De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para esta segunda-feira (15) é de nebulosidade variável com chuva em todas as regiões cearenses ao longo do dia. (Via Sobral Portal de Notícias)