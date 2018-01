"CHUVA" DE BALAS DEIXA QUATRO PESSOAS FERIDAS EM SANTANA DO ACARAÚ

Na noite deste sábado (6), por volta das 22h50min. três homens e uma mulher foram feridos em um tiroteio no bairro Padre Ibiapina na cidade de Santana do Acaraú. Todos foram socorridos ao Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto e transferidos a Sobral.





Foram baleados: Luis Marcelo Monteiro, 20 anos, foi ferido com um tiro no pé direito, já Antônia Soares Gonçalves, 40 anos, levou um tiro no fêmur direito, Francisco Valmir Moura do Nascimento, 43 anos, foi atingido no tórax, Carlos André Lucas também foi atingido no tórax. Segundo declaração de uma pessoa que mora no bairro, foi um alvoroço, "todo mundo acordou pensando que era foguete, foi uma média de 20 tiros, de três armas diferentes, um deles foi parar dentro da minha casa", declarou um morador, que preferiu não ser identificado.





A PM foi acionada e esteve no local, realizou diligências, mas não conseguiu encontrar os autores.





Com informações do portal Tribuna dos Vales

Foto ilustrativa