"CHUVA" DE BALAS NO BAIRRO TERRENOS NOVOS DEIXA JOVEM BALEADO

Muita bala na noite desta terça-feira (9), por volta das 22h, no bairro Terrenos Novos, nas proximidades do núcleo de menores, Zequinha Parente.





Um jovem, que estava em uma esquina com amigos, foi alvejado a bala na altura do abdome, sendo socorrido por populares ao Hospital Regional Norte (HRN). O estado de saúde da vítima é gravíssimo.



A vítima foi identificada por Wisley.



Os atiradores estavam em uma motocicleta Honda Bros e fugiram em rumo ignorado.



A Polícia Militar está realizando diligências no sentido de localizar e prender os autores da tentativa de homicídio.