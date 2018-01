Chuva de granizo destrói a cozinha de uma casa, telhados e derruba muros na zona rural de Santana do Acaraú

Uma chuva com ventos fortes e granizo atingiu a comunidade de Canafístula, distante 15 quilômetros da cidade de Santana do Acaraú na tarde deste domingo (21), segundo declaração de moradores a tempestade teve início as 15h30min e durou 90 minutos.





A cozinha da residência da agricultora Maria do Socorro Caetano não resistiu ao impacto do granizo a e força dos vetos e desabou, ninguém ficou ferido. Ainda segundo aos moradores a chuva derrubou o muro da quadra da Escola Municipal Chagas Feijão e ainda o muro da casa de Maria Antônia Caetano de Lima. Diversas casas foram destelhadas, provocando pânico e medo nos moradores.





Fonte: Tribuna dos Vales