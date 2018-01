CINCO CHACINAS EM QUATRO ANOS

O massacre se repete, mas agora foram mortas quase 20 pessoas de uma só vez, e o Secretário de Segurança do Ceará, André Costa, declara que foi um fato isolado e minimiza o massacre comparando-o aos ataques terroristas com mais de 50 mortes em outros países. Para ele isso foi normal.





"Está tudo sobre controle, podem ficar tranquilos", essas foram as declarações do Governador Camilo Santana durante entrevista em Sobral, à poucas horas da maior chacina já registrada na história do estado. Já o Secretário de Segurança Pública, repete a mesma frase durante coletiva, horas depois do crime que chocou o Brasil inteiro, com repercussão em todos os telejornais e jornais do País.





Nos últimos quatro anos, pelo menos cinco chacinas foram registradas no Ceará, duas delas aconteceram em 2015, sendo uma delas em Sobral, no Norte do Estado e outra no bairro Pirambu, na capital cearense. Algumas foram antecipadamente informadas que iriam acontecer, mas o Estado foi incapaz de impedir.





(Wellington Macedo)