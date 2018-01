Com quatro gols de Gustavo, Fortaleza goleia o Uniclinic na estreia no Cearense

Não dava pra ser melhor. O Fortaleza estreou no Campeonato Cearense goleando o Uniclinic por 4 a 0, nesta quarta-feira, 17, no Estádio Presidente Vargas. O atacante Gustavo fez todos os gols da partida, que marcou também a reestreia de Rogério Ceni como técnico de futebol em partidas oficiais.





A Águia da Precabura pagou o preço por jogar aberto contra o Fortaleza. Ao se lançar para o ataque, em jogo franco, deixava a defesa desprotegida, dando espaço suficiente para o trio de ataque do Fortaleza, veloz e dinâmico, agir.





A bola corria de uma ponta para a outra, perto da grande área do Uniclinic, saindo dos pés de Natel e Alípio, passando sempre por Igor ou Pablo, colocados na meia lua, com ângulo até para arriscar um chute. Na grande área, Gustavo aguardava bolas aéreas ou rasteiras, livre de marcação.





O ataque tricolor tinha, portanto, vários caminhos para chegar à meta adversária, mas usou do mesmo recurso para balançar as redes duas vezes. Em um cruzamento mais alto e outro na altura do peito de Gustavo, o camisa nove do Leão aproveitou ambos e construiu o placar da primeiro tempo.





Na volta do intervalo, o Leão voltou menos intenso, mas não abdicou de atacar em nenhum momento. O Uniclinic quis crescer nos primeiros minutos, mas as finalizações eram ruins. Não fossem as duas cobranças de falta rasteiras de falta do zagueiro Tiago Garça, a Águia nem teria assustado o goleiro do Fortaleza, Marcelo Boeck, que fez duas defesas difíceis.





Inspirado

Parecia que o placar já estava definido, mas aí o camisa nove do Fortaleza resolveu mostrar para a torcida, logo na estreia, por que conseguiu a alcunha de “Gustagol”, quando ainda jogava pelo Criciúma, em 2016.

Nos cinco minutos finais da partida, sem contar os acréscimos, ele teve duas oportunidades claras e não desperdiçou.





A primeira nasceu de um cruzamento da direita, com Leonan ajeitando a bola para a finalização do atacante e a segunda num ataque de velocidade, que deixou a linha de zaga do Uniclinic para trás e deixou o jovem centroavante cara a cara com o goleiro Arthur. Com frieza, ele escolheu o canto e chutou.





Melhor impressão não podia deixar para a torcida, que já vê em Gustavo o homem gol que o clube ainda busca no mercado.





"Foi a primeira vez que estreei numa equipe marcando gol. Fico feliz pela vitória. Está todo mundo de parabéns por tudo que a gente vem fazendo na pré-temporada. Fizemos uma bela partida", afirmou Gustavo após a partida no estádio Presidente Vargas.