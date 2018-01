Começam as mudanças nos comandos operacionais da PM e delegacias da Polícia Civil

Ainda na sexta-feira, o Comando-Geral da Polícia Militar fez o remanejamento dos comandantes operacionais da Capital e do Interior. Na Polícia Civil tem início as substituições de chefias em delegacias, divisões e departamentos.





Diante dos altos índices da violência no estado, as cúpulas das forças de Segurança Pública locais iniciaram mudanças de chefias nos cargos operacionais e administrativos. Na Polícia Militar houve permuta entre os chefes de quatro dos chamados “Grandes Comandos”. Na Polícia Civil tem início nesta semana um rodízio geral de delegados na Capital, Região Metropolitana e no Interior, atingido delegacias distritais, metropolitanas, especializadas, departamentos e divisões.

Comandante-geral da PM, Ronaldo Viana, assinou as transferências dos chefes de comandos operacionais como CPC e CPI





Na última sexta-feira (5), o comandante-geral da PM, coronel Ronaldo Viana, assinou as transferências de quatro oficiais superiores, que trocaram de posição no eixo operacional do comando da Corporação.





O coronel Gilvandro Oliveira é o novo chefe do Comando do Policiamento do Interior Norte (CPI-Norte). Sob sua responsabilidade estarão 91 Municípios que fazem parte das seguintes Áreas Integradas de Segurança (AIS), 14, 15, 16 e 17, nas regiões dos Sertões de Crateús, Maciço de Baturité, Vale da Ibiapaba, Região Norte, Sertões de Canindé e Litoral Oeste.





No Comando do Policiamento do Interior Sul (CPI), foi nomeado o coronel Júlio Aquino, que antes estava na coordenação do CPI Norte. Ele vai chefiar a segurança em 76 Municípios de regiões como Centro-Sul, Sertão Central, Vale do Jaguaribe, Inhamuns, Cariri e o Litoral Leste, compreendendo as Áreas Integradas de segurança (AIS) 18, 19, 20, 21 e 22.





O coronel Francisco Souto deixa o Comando do Policiamento da Capital (CPC e assume o comando do Batalhão de Policiamento Comunitário (BPCom). No seu lugar, assume o coronel Fernando Albano, ex-chefe do setor de Comunicação Social e Imprensa do Comando-Geral e que vinha comandando o Ronda do Quarteirão.





Mais mudanças





Na Polícia Civil já foram definidas algumas mudanças setoriais. O diretor do Departamento de Polícia da Capital, Pedro Viana, será o titular do 2º DP (Meireles). O delegado Dionísio Amaral passa a ser plantonista. Maurício Júnior será o titular do 30º DP (Conjunto São Cristóvão) e Juliana Amaral vai substituir Romério Almeida no comando do 34º DP(Centro).