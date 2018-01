Comercialização inadequada de frango abatido na hora pode estar com dias contados em Sobral

A Coordenadoria da Agricultura e Pecuária da Prefeitura de Sobral, exige que abatedouros se adequem aos novos cuidados sanitários na comercialização de frango abatido na hora.





As novas exigências são para atender a Instrução Normativa 56, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, a qual estabelece que os abatedouros se adequem para que os frangos sejam comercializados congelados ou resfriados.





Com a fiscalização da vigilância sanitária somente poderão continuar exercendo a atividade, as granjas que se adequem às novas medidas de biossegurança e manejo.





Por fim, o risco de extinção do mercado de frango abatido na hora poderá aumenta, já que nem todos os avicultores possuem condições de investir em aviários modernos, com tecnologias avançadas, câmaras frigoríficas, carros baús refrigerados para distribuição nos pontos de vendas .





Com informações do Blog do Célio Brito