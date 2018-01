Comunidade Shalom realiza retiro de carnaval de 10 a 13 de fevereiro

A Comunidade Shalom realiza o 'Renascer', retiro de carnaval, de 10 a 13 de fevereiro na Escola José da Matta e Silva, em Sobral e em mais seis cidades da região norte. O Renascer tem o objetivo de oferecer um carnaval mais feliz, sadio e onde a verdadeira alegria não é passageira.





A proposta é como o nome já diz; renascer para uma vida toda nova. Neste ano o tema é ‘Para Deus nada é impossível’, passagem tirada do evangelho de São Lucas 1, 27. Acreditando no que o Senhor diz, o Renascer acolhe crianças, jovens e adultos com uma programação diversificada.





No primeiro dia, 10, haverá a missa de abertura na Escola José da Matta e Silva (Av. Dr. José Arimateia Monte e Silva – 574, Campo dos Velhos), às 18h. A partir do dia 11 ao dia 13 o Renascer começa às 8h da manhã. Haverá pregações, louvor, apresentações artísticas e muito mais.





Acontece Renascer ainda em Forquilha, Massapê, Cariré, Coreaú, Aranaú e Alcântaras.









Renascer Kids





As crianças também têm espaço garantido no evento. O Renascer Kids é um lugar onde os pequenos podem ficar à vontade e também terem uma experiência com o amor de Deus brincando, ouvindo o evangelho e confraternizando com os coleguinhas.





Os pequenos também participação de um Seminário de Vida no Espírito Santo relâmpago e farão adoração ao Senhor.





O Renascer Kids, por sua vez, inicia às 8h do dia 11 de fevereiro, também na Escola José da Matta e Silva (Campo dos Velhos).









Para outras informações:





Telefone: (88) 9 9968-3260 ou comunicacaosobral@comshalom.org. O Centro de Evangelização Shalom de Sobral fica na Rua Coronel Mont’Alverne 1498 – Campo dos Velhos.













Serviço:





Renascer Sobral

De 10 a 13 de feveiro – Escola José da Matta e Silva (Campo dos Velhos)

Início às 18h no dia 10

Acesso gratuito