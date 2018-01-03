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quarta-feira, 3 de janeiro de 2018

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUARTA-FEIRA EM SOBRAL

quarta-feira, janeiro 03, 2018  Nenhum comentário

O SINE/IDT está localizado na Unidade de Atendimento do SINE/IDT de Sobral, na Rua Cel. José Silvestre, 201 - Centro - CEP 62.011-120 - Sobral/CE (Unidade do VAPT VUPT)
Fone/Fax: (88) 3677-4274 ou (88) 3677-4275

Ocupação Nº Vagas
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ESTÁGIO) 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD) 10
AUXILIAR DE TÉCNICO DE ELETRÔNICA 1
BARMAN 1
BIBLIOTECÁRIO 1
CABELEIREIRO 1
CABELEIREIRO ESCOVISTA 1
CALCETEIRO 2
CHAPEIRO DE LANCHONETE 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CONFECCIONADOR DE CALÇADOS (APRENDIZ) 20
COSTUREIRA DE MÁQUINA INDUSTRIAL 1
COZINHEIRO DE RESTAURANTE 1
COZINHEIRA GERAL 1
DESENHISTA PROJETISTA MECÂNICO 1
ELETRICISTA 1
ELETRICISTA DE ALTA-TENSÃO 3
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
LOCUTOR COMERCIAL 1
MANICURE 1
MARCENEIRO DE MÓVEIS 1
MECÂNICO DE MAN. DE MÁQUINA INDUSTRIAL 2
MOTORISTA DE CAMINHÃO GUINCHO 1
OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO 1
OPERADOR DE MALHA (SUBLIMAÇÃO) 1
OPERADOR ELETROMECÂNICO 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 1
TÉCNICO EM ELETRÔNICA 1
TÉC. EM INFORMÁTICA (ESTÁGIO NÍVEL SUPERIOR) 1
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO (LÍDER TÉCNICO) 5
VENDEDOR PRACISTA 3

TOTAL 70

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