CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUINTA EM SOBRAL

Veja as vagas de emprego disponíveis no SINE/IDT Sobral, localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
Ocupação Nº Vagas
ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA 1
ARMAZENISTA 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) 1
BABÁ 1
BIBLIOTECÁRIO 1
CABELEIREIRO 1
CALCETEIRO 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
COZINHEIRO GERAL 1
EDITOR DE IMAGEM 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1
MANICURE 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1
OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO 1
SUPERVISOR DE VENDAS DE SERVIÇOS 1
VENDEDOR DE PLANO DE SAÚDE 2
VENDEDOR PRACISTA 1
TOTAL 21
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