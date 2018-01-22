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segunda-feira, 22 de janeiro de 2018

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS NESTA SEGUNDA EM SOBRAL

segunda-feira, janeiro 22, 2018  Nenhum comentário

O SINE/IDT de Sobral fica localizado na Rua Cel. José Silvestre, 201 - Centro - CEP 62.011-120 - Sobral/CE (Unidade do VAPT VUPT)
Ocupação Nº Vagas
ANALISTA DE SUPORTE DE SISTEMA 1
ARMAZENISTA 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD) 2
AÇOUGUEIRO 1
BABÁ 1
BIBLIOTECÁRIO 1
CABELEIREIRO 1
CONSULTOR DE VENDAS 2
COZINHEIRO GERAL 1
EDITOR DE IMAGEM 1
EMPREGADA DOMÉSTICA 1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS 1
MANICURE 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO A DIESEL 1
MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 1
OPERADOR DE INSTALAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO 1
TÉCNICO DE PRODUÇÃO 5
VENDEDOR PRACISTA 2
TOTAL 26

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