CONHEÇA O PAÍS QUE ALÉM DE SER O MAIS SEGURO DO MUNDO, TEM OS POLICIAIS MAIS LEGAIS

Na Islândia as taxas de crime e mortalidade são tão baixas que os policiais conseguem passar mais tempo socializando com a população do que efetivamente lidando com bandidos. Para se ter uma ideia da paz social que reina por lá, o país tem a 3ª menor taxa mundial de homicídios e os assassinos, geralmente, são pessoas com transtornos mentais ou cometem os crimes após beberem muito.





A situação criminal é tão tranquila que a polícia não porta arma de fogo. Os únicos agentes que podem porta-la são uma força especial chamada “Esquadrão Viking”, que atua em poucas ocasiões.

Se você acha que isso é estória de pescador, basta dar uma olhada em algumas das fotos publicadas no Instagram da instituição, que mostram que os policiais islandeses atualmente são considerados os mais legais do mundo.





Via Polícia Civil do Ceará em Ação