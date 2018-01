Corpo de mulher sem a cabeça é encontrado em Caucaia. Em 10 dias, são 12 assassinatos do gênero no Ceará

Parte do corpo de uma mulher foi encontrada, no começo da manhã desta quarta-feira (10), em um terreno baldio no bairro São Miguel, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima, não identificada, foi decapitada pelos assassinos. Com o crime registrado hoje, sobe para 12 o número de mulheres assassinadas no Ceará em apenas 10 dias de 2018. No balanço geral, já são 178 assassinatos no período.





Policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar (Caucaia) estão isolando o local do crime até a chegada de equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (HPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O corpo foi encontrado por volta de 6 horas por moradores que, imediatamente, comunicaram o fato à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).





Em apenas 10 dias, 12 mulheres foram assassinadas no Ceará, veja a cronologia dos crimes





Dia 1º/1 - Duas jovens são assassinadas, a tiros, na Avenida Major Assis, no bairro Vila Velha 4, na zona Oeste de Fortaleza. O duplo homicídio ocorreu por volta de 3h30, ainda nos festejos do Ano-Novo. Ninguém foi preso.





Dia 2/1 – O corpo da jovem Estephany Brito, 22 anos, é encontrado com sinais de violência (espancamento) nas margens da Lagoa da Libânia, no bairro Mondubim, na zona Sul de Fortaleza. O ex-namorado da vítima é o principal suspeito do crime e está foragido.





Dia 3/1 – O corpo de uma mulher é encontrado dentro de uma residência localizada na Travessa José Abílio, na Granja Portugal, na zona Sul da Capital. A vítima foi morta a tiros na sala de sua residência.





Dia 4/1 – O corpo da adolescente Carolina Helen da Costa Santiago, 14 anos de idade, é encontrado com várias marcas de tiros na periferia da cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.





Dia 4/1 – Uma mulher identificada apenas por Sandra foi assassinada, a tiros, na cidade de Itapiúna.





Dia 7/1 – No bairro Cajazeiras, em Fortaleza, o corpo de uma mulher foi encontrado com marcas de violência.





Dia 7/1 – Uma mulher é assassinada no Município de Tianguá.





Dia 8/1 – Um casal foi morto a tiros no bairro Tabuba, em Caucaia. A mulher, identificada apenas Ana, foi atingida por vários tiros à queima-roupa e morreu no local.





Dia 8/1 – Uma jovem de 22 anos, Luana Rufino Bezerra, é assassinada, a tiros, pelo próprio pai. O autor do crime praticou o suicídio horas depois.





Dia 9/1 – Em Quixeramobim, a aposentada Francisca Fernandes de Moraes, 66 anos, é vítima de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte), foi esfaqueada e morta dentro de sua casa, na localidade Parelhos, na zona rural. No dia seguinte o autor do crime foi capturado em Milhã.





Dia 10/1 – O corpo de uma mulher, decapitada, é encontrado no bairro São Miguel, em Caucaia.