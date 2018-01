Criminosos fazem arrastão em lanchonete de Distrito de Santana do Acaraú

Segundo declaração de moradores, quatro homens armados chegaram em uma lanchonete localizada na sede do distrito de Mutambeiras em Santana do Acaraú, na noite desta segunda-feira (15) e anunciaram o assalto, ainda segundo declaração de testemunhas, os ladrões levaram diversos aparelhos celulares e dinheiro das vitimas.





Nossa reportagem tentou falar com o dono do estabelecimento comercial, conhecido por Maurício, mas ele não quis gravar entrevista. Segundo a PM não houve registro de ocorrência sobre o episódio.





De acordo com declarações do destacamento da Policia Militar em Santana do Acaraú é muito importante que as pessoas registrem na delegacia local as ocorrências, pois somente assim será possível a autoridade policial tomar providências e o governo do estado melhorar a segurança pública local.





Em Santana do Acaraú existem apenas três polícias de plantão todos os dias, para atender a uma população de 32 mil habitantes ou seja uma policial para cada 10 mil habitantes, enquanto a ONU (Organização das Nações Unidas) recomenda um policial para cada 250 habitantes. Nesse caso Santana do Acaraú precisaria ter 128 Policiais Militares para oferecer uma segurança adequada a população. Fonte: Tribuna dos Vales