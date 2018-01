Criminosos invadem o Fórum de Tianguá e furtam drogas e armas

Conforme informações preliminares, cerca de, 80 revólveres, espingardas e pistolas foram furtados enquanto o prédio estava fechado.

O primeiro dia do retorno do recesso dos servidores do Fórum de Tianguá foi marcado por uma desagradável surpresa. Ao chegarem no local, os funcionários encontraram o portão principal e as portas da 1ª e 2ª Vara arrombados. Conforme a Polícia do prédio, foram levadas armas e drogas.





Na Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, a reportagem foi informada que, devido ao prédio estar fechado desde o fim do ano de 2017, não se sabe ao certo o dia no qual o crime foi cometido. Na tarde desta segunda-feira (8), as autoridades investigavam quantos armamento e drogas foram levados.





Conforme informações preliminares, cerca de 80 armas de fogo foram assaltadas. Dentre elas, havia revólveres, espingardas e pistolas. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito pela ação havia sido identificado e capturado.





A Polícia Civil afirmou que o Fórum de Tianguá não tem câmeras e vinha funcionando sem a presença de vigias. Ainda segundo a Polícia, estão sendo recolhidas imagens das câmeras de estabelecimentos próximos para auxiliar na investigação.





