CRUELDADE HUMANA: Adolescente é morto com golpes de machado e pedradas por outros jovens em Fortaleza

Um adolescente de 17 anos foi morto a golpes de machado e pedradas por, pelo menos, cinco jovens. O crime bárbaro ocorreu em Fortaleza (CE), num dos lugares mais frequentados pelos turistas: a Praia do Futuro. O pior de tudo é que o assassinato foi filmado e o vídeo compartilhado em redes sociais.





A barbárie ocorreu no dia 30 de dezembro e está sendo investigada pela Polícia Civil do Ceará. Além das imagens, circula uma mensagem apontando que o crime teria sido promovido pela facção criminosa cearense GDE (Guardiões do Estado).





A princípio, a polícia descartou apenas a possibilidade de o crime ter sido motivado por preconceito ou discriminação de gênero.





Via Metrópoles