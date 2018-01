Currículo de Rita Irene Costa Lima

Rita Irene Costa Lima

E-mail: ritairenecl@gmail.com

Casada, 30 anos

Fone: (88) 99713-6027 / (88) 994978580

Habilitada, B













OBJETIVO: Administrativo Financeiro/Contábil













FORMAÇÃO





Nível Superior em Administração













RESUMO DE QUALIFICAÇÕES





Suprir todas as necessidades do cargo e consequentemente da empresa, utilizando os meus conhecimentos e experiências adquiridas na vida profissional e estando disposta a aprender e aprimorar habilidades no ramo.













ATIVIDADES PROFISSIONAIS





Serviço Social da Indústria (SESI) – 07.2010 a 11.2017

Cargo: Assistente Administrativo





Prestar assistência na área administrativa em atividades rotineiras de organização de arquivos, gerenciamento de informações, elaboração de relatórios e revisão de documentos; Utilizar softwares e aplicativos específicos para compilação e digitação de dados e preenchimento de planilhas; Dar suporte operacional no preparo de reuniões e eventos da área; Atuar no esclarecimento de dúvidas dos clientes, contribuir na divulgação de informações institucionais, de produtos e de serviços oferecidos; Colaborar com a administração da unidade escolar em atividades relacionadas a vida escolar dos alunos, a vida funcional dos professores e dos fatos escolares;





Eletrocell – 05/2008 a 03/2010

Cargo: Vendedora





Venda direta ao consumidor final, de celulares e assessórios, bem como planos de controle e pós-pagos; Utilizar softwares e aplicativos específicos para compilação e digitação de dados e preenchimento de planilhas; Colaborar com a administração da unidade; Realizar atividades da área financeira de controle bancário e de contas, cuidar do fluxo de caixa, das cobranças, emissão de relatórios e de contas a pagar e receber, lançamento de cheques e organização de documentos; Auxiliar nos processos de compras, emitir pedidos, realizar cotação e acompanhar os prazos de entrega; Manter o controle do estoque, através de registros apropriados, anotar as entradas e saídas, visando facilitar a reposição e elaboração dos inventários.





Menina Chique – 07/2007 a 10/2007

Cargo: Operadora de Caixa





Atendimento ao público com pagamentos, recebimentos de valores, fechamento de caixa e emissão de notas fiscais; Manter o controle do estoque, através de registros apropriados, anotar as entradas e saídas, visando facilitar a reposição e elaboração dos inventários.





Cursinho S/A – 01/2007 a 07/2007

Cargo: Secretária





Atendimento ao público com objetivo de solucionar dúvidas e concretizar novas matrículas; Emitir relatório e alimentar planilhas com informações estudantis para controle e diminuição de evasão; Controle de fluxo de caixa.













INFORMAÇÕES ADICIONAIS





- Excel Avançado (Compuway)

- Auxiliar de Escritório (SENAC)

- Telemarketing (Escola Conviver)

- Gestão Empresarial (New Center)

- Curso de Informática (Centro de Línguas)

- Um Mais Um é Sempre Mais que Dois (SESI)

- A Arte de dar e receber Feedback (SESI)

- QUERER: Uma Questão de Atitude(SESI)

- Excelência no Atendimento (SENAC)

- Etiqueta Corporativa e Relações Interpessoais (IEL)

- Brigada de Incêndio (SESI)

- Qualidade de Vida no Trabalho (WorkSafe Segurança do Trabalho)