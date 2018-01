DENÚNCIA DE NÃO PAGAMENTO AOS MOTORISTAS DE CARROS-PIPAS DE SOBRAL

Confira a denúncia na íntegra:

"Queria fazer uma denúncia, sobre os pagamento dos motorista dos caro pipa abastece o município do baracho próximo ao Jordão, é uma vergonha o salario deles atrasado, a gente paga imposto pra q, cadê os vereadores nesse momento pra atender a população, cadê o dinheiro de imposto q todo mundo paga, a gente ñ paga imposto pra t sustentando políticos q não fazem nada pela população, extramente vergonhoso, aqui ñ tem agua nem pra beber quanto pra Banhar, quanta hipocrisia a deles, mas eu tenho certeza q na casa do vereador aleandro linhares e do prefeito ivo gomes tem em agua em abundância









Eles tem q ter mais vergonha e rexolver. Situação"