Internauta denuncia que por falta de coleta, lixos se acumulam na Rua Galdino Araújo, bairro Alto do Cristo.

Veja a denúncia na íntegra:

"Bom dia! gostaria de fazer uma denuncia a respeito da coleta de lixo porquê o carro não passa nessa rua Galdino Araújo bairro alto do Cristo no dia devido. aí fica esse acúmulo de lixo nas portas o mal cheiro fica insuportável os cachorros rasgam as sacolas, queremos uma providência! muito obrigado!!!"