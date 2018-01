DENÚNCIA DO INTERNAUTA: PERIGO NO BECO DO COTOVELO

Confira a denúncia na íntegra:





"Boa tarde gostaria de informar que no beco do cotovelo, um monumento da prefeitura de Sobral pois o mesmo foi retirado e ficou uns parafusos com as pontas para fora, e está causando acidentes, as pessoas estão tropeçando e o perigo maior é que as pessoas podem tropeça em uma ponta e cair em cima da outra, muito perigo que os responsáveis tomem alguma atitude antes que aconteça um acidente grave obrigado."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter