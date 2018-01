Deputado Moses Rodrigues acompanha reforma do prédio do INSS em Guaraciaba do Norte

Dando continuidade a agenda de trabalho no Estado do Ceará durante o período do recesso parlamentar, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE) seguiu nesta terça-feira, 23, para o município de Guaraciaba do Norte, na Serra da Ibiapaba, para acompanhar as obras da reforma do prédio do INSS no município. A visita foi acompanhada pelo Prefeito de Guaraciaba, Adail Machado, pelo Gerente Executivo em Sobral, Ronaldo dos Santos Alves, pelo Gerente substituto do INSS de Sobral, Robson Ítalo Fonseca, pelo Gerente da Agência do INSS de Guaraciaba do Norte, Rômulo Evangelista, além de vereadores, secretários municipais e lideranças políticas locais.

Há pelo menos dois anos a conclusão das obras na unidade do INSS no município tem sido pauta permanente de trabalho na agenda do parlamentar sobralense. ”Essa é uma conquista para os moradores de Guaraciaba do Norte, que desde 2012 esperavam por esse equipamento. Com o apoio e empenho do Senador Eunício Oliveira conseguimos a liberação de recursos para viabilizar o reinicio das obras, que já estão em fase de conclusão. Hoje, pudemos acompanhar de perto esse trabalho e conversar um pouco com os usuários da unidade”, destacou Moses Rodrigues.