Deputado Moses Rodrigues participa de inauguração de Posto de Saúde em Pacoti

No último sábado, 13, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou da reinauguração do Posto de Saúde da localidade de Icó, em Pacoti, no Maciço de Baturité. A unidade de saúde, que passou por uma modernização, é a primeira obra concluída do Programa Pacoti 2020. Estiveram presentes no evento o Prefeito Kiko Sampaio, a primeira dama, Natália Braga, o vice-prefeito Maciel Bezerra, o deputado estadual Audic Mota, vereadores, secretários municipais e lideranças políticas da região.





Durante o discurso, o deputado reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do município. “Temos trabalhado diariamente para promover o crescimento do nosso Estado. Para isso, estamos mantendo uma agenda constante com prefeitos municipais. Aqui em Pacoti o prefeito Kiko nos procurou em busca de melhorias para a cidade. Com a ajuda do Senador Eunício Oliveira, conseguimos recursos, entre eles, para a reforma do Posto de Saúde”, destacou Moses Rodrigues.