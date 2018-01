Deputado Moses Rodrigues trata questão hídrica durante encontro em Quixadá

Nesta sexta-feira, 12, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB/CE) participou de um encontro no município de Quixadá onde foi tratada a questão dos recursos hídricos na Região do Sertão Central. O evento, realizado na Câmara de Dirigentes Lojistas, foi promovido pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), e reuniu lideranças políticas locais e presidentes de associações da região.





“Aceitei o convite do Dr. Ricardo Silveira, superintendente da Funasa, para participar deste encontro, após tratarmos a problemática da seca que atinge o nosso Estado. Com o auxílio do Governo Federal e do Presidente do Senado, Eunício Oliveira, conseguimos a perfuração de poços profundos em diversas localidades da região do Sertão Central, o que deve amenizar o sofrimento do homem do campo, que sofre com a estiagem”, destacou Moses Rodrigues.