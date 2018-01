DESCASO: MORADORES MADRUGAM NA FILA PARA GARANTIR ATENDIMENTO NO CAPS EM FORQUILHA; VÍDEO

Moradores de Forquilha para conseguir consulta no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial, Almir Rufino de Souza), precisam madrugar na fila.





De acordo com os usuários, são apenas 20 vagas disponíveis, a fila iniciou por volta das 18h desta última terça-feira (16). "Nem vigia tem aqui, cheguei seis e meia da tarde, estamos correndo risco de vida", disse o Senhor Raimundo.





Um senhor veio da localidade de São Lourenço, zona rural do município de Forquilha, ele conta pra nossa reportagem que chegou às 17h desta última terça-feira para conseguir uma vaga para sua esposa: "Daqui a pouco chega mais gente, aí completa as 20 pessoas, disse o cidadão.





A rua estava às escuras, esteve presente também a vereadora Glaia Ribeiro, que junto com a população estava reivindicando a gestão do município de Forquilha, “ Cadê o prefeito? cadê a secretária da Saúde? O povo ta sofrendo! Tem que ser revisto essa situação de descaso e desrespeito com o povo forquilhense".

Fonte: Forquilha Online