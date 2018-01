DETRAN DE SOBRAL VAI INDENIZAR OS PROPRIETÁRIOS QUE TIVERAM SEUS VEÍCULOS DEPENADOS NO PÁTRIO DO ÓRGÃO

"O Detran vai indenizar todos os veículos que sofreram danos no seu depósito. A repercussão do caso da Juliana que teve a sua moto depenada foi que resultou na solução do problema. Todos os veículos foram para perícia na superintendência em Fortaleza. Cada proprietário recebe de volta o veículo com um laudo dos danos, leva para uma oficina da sua escolha e apresenta no Detran a nota fiscal de serviços e das peças para receber o ressarcimento. Foi colocado vigilância no depósito e conserto da cerca e túneis por onde os meliantes passavam. A nossa reunião com o superintendente do Detran de Sobral Donizete Braga aconteceu hoje de manhã."