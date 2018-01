Dois Policiais Militares foram baleados durante ocorrência na cidade de Varjota; vídeo

Dois PMs foram baleados por um homem que teria problemas mentais na manhã desta terça-feira (30/01) no município de Varjota.

De acordo com informações de testemunhas, o indivíduo estava armado com uma faca e tentando atacar pessoas e veículos que transitavam pela avenida Virgílio Távora, na saída de Varjota para Sobral. Os policiais do destacamento foram acionados para o local, e ao tentarem imobilizar o individuo, aconteceu disparos de arma de fogo e dois policiais identificados como Sargento Gentil e Soldado Targino, foram baleados nas pernas. Ainda não se sabe se o elemento estava armado ou se conseguiu pegar a arma de algum policial.

Com informações do portal Varjota em Destaque